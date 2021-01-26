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«Думал, печень отвалится». Селезнёв рассказал о своей самой лютой пьянке

«Думал, печень отвалится». Селезнёв рассказал о своей самой лютой пьянке
Футбол / Прочие турниры 0
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Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв рассказал о самой масштабной пьянке в жизни.

«Я много ошибок в жизни наделал. Сколько выпито было — люди, наверное, столько борща не съели. Но это очень плохо, я этим не хвастаюсь. То, что было в молодости, — дурость, глупость. Я прошёл через это всё и не хочу, чтобы другие это допускали. Конечно, можно выпить бокал вина, бокал пива. Да и я могу это себе позволить, не отрицаю. Но надо беречь себя. Ну если тебе позволяет здоровье, делай что хочешь. Хоть на голове стой, если это не мешает.

Самая лютая пьянка? Я свои 30 лет, наверное, пять дней отмечал. Было такое в жизни. Ну а как? Это было в Днепре. Я ещё тогда на матч вышел — мы победили 4:2. Кажется, с „Черноморцем“ играли. Думал, у меня печень отвалится. Не забил, но отдал тогда пас Калине. Куда мне забить? У меня задача была до ворот добежать. Это, наверное», — сказал Селезнёв в интервью, опубликованном на YouTube-канале «От души в душу».

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