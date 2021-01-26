Джано: предложил Джикии взять Хабиба в «Спартак» вместо Кокорина

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игре в футбол с защитником красно-белых Георгием Джикией и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, Нурмагомедов посетил сборы московского «Спартака» в ОАЭ и провёл матч с красно-белыми. Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе.
«Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24-го по 27-е число. Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду. Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось всё не так. Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушёл. Подписывайте Хабиба в «Спартак». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень», — сказал Ананидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 января 2021
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