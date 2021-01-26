ПАОК возьмёт в аренду Бабу из «Челси»
Фланговый защитник «Челси» Абдул Баба Рахман может отправиться в греческий ПАОК. Стороны готовы заключить арендное соглашение до конца текущего сезона, об этом сообщает Goal.
26-летний ганец рассматривает временный переезд в Грецию как шанс реанимировать карьеру. Последние полгода Абдул Баба провёл в дубле «Челси», а до этого на правах аренды выступал за «Шальке», «Реймс» и «Мальорку».
Напомним, состав «Челси» Баба пополнил в 2015 году — игрок перешёл из «Аугсбурга» за € 24 млн. Однако серия травм помешала ганскому латералю закрепиться на Туманном Альбионе, поэтому «аристократы» стали отправлять его в аренды. Всего за лондонский клуб Абдул Баба Рахман провёл 26 матчей. Сейчас Transfermarkt оценивает игрока в € 2,4 млн.
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