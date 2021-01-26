Селезнёв: я смело могу повернуться к Ракицкому спиной

Нападающий «Колоса» Евгений Селезнёв рассказал о своей дружбе с защитником «Зенита» Ярославом Ракицким и высказался по поводу исключения Ракицкого из сборной Украины.

«Ракицкий — настоящий мужчина. Мы с ним вот только виделись часик, чаю вместе выпили. Мы как братья. Кто знает Ярика, скажут вам, что это настоящий человек. Это проявляется в его поступках, во всём. Что касается ухода в Россию — ну да, ушёл. Мы посидели с ним, повспоминали разные истории. Представьте, не за рюмкой, за чаем. И это продолжается довольно долго.

Не могу сказать, что каждый день созваниваемся, когда он в Питере, а я здесь. Но часто общаемся. Можем в любое время суток друг другу позвонить. Это замечательный человек, к которому я смело могу повернуться спиной. Знаю, что он никогда не подставит и не предаст. Это один из немногих таких людей в футбольном мире.

Посмотрите, как сильно Ракицкий помог сборной Украины. Все важные матчи он провёл. В определённый период сборную без него нельзя было представить. А почему люди об этом забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит: «Я патриот Украины!» Патриот тот, кто работает на Украину. Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать для Украины. Вот и всё. Я знаю, что Рак — украинец, и он навсегда останется украинцем», — сказал Селезнёв в интервью для YouTube-канала «От души в душу».