Лука Йович: очень хотел вернуться в «Айнтрахт»
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, права на которого принадлежат «Реалу», поделился впечатлениями от возвращения в немецкую команду.
«Я счастлив здесь, чувствую себя очень хорошо. Мне очень комфортно, и это видно на поле. В этом сезоне мы можем добиться больших успехов. Я очень хотел вернуться в „Айнтрахт“.
Что касается „Реала“, мне не повезло в мадридском клубе из-за травм. Тем не менее тренироваться с лучшими футболистами было полезно. Я многому у них научился. В результате этой работы я стал более опытным и добился прогресса. Но там совершенно другой стиль, давление очень высокое. Вот почему я решил, что лучше сделать шаг назад и уйти, чтобы потом вернуться», — приводит слова Йовича официальный сайт «Айнтрахта».
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