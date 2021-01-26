Лука Йович: очень хотел вернуться в «Айнтрахт»

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, права на которого принадлежат «Реалу», поделился впечатлениями от возвращения в немецкую команду.



«Я счастлив здесь, чувствую себя очень хорошо. Мне очень комфортно, и это видно на поле. В этом сезоне мы можем добиться больших успехов. Я очень хотел вернуться в „Айнтрахт“.



Что касается „Реала“, мне не повезло в мадридском клубе из-за травм. Тем не менее тренироваться с лучшими футболистами было полезно. Я многому у них научился. В результате этой работы я стал более опытным и добился прогресса. Но там совершенно другой стиль, давление очень высокое. Вот почему я решил, что лучше сделать шаг назад и уйти, чтобы потом вернуться», — приводит слова Йовича официальный сайт «Айнтрахта».

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