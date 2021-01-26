«Барселона» не выплатила игрокам зарплату за декабрь

«Барселона» не выплатила футболистам зарплату за декабрь, сообщает COPE.



Игроки каталонского клуба получают выплаты двумя траншами, в июне и декабре. В этот раз футболисты не получили декабрьских выплат из-за дефицита ликвидности. Ранее стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в размере € 1,2 млрд, а также краткосрочную задолженность ещё на € 730 млн.



Каталонцы завершили сезон-2019/2020 с чистой задолженностью в € 488 млн, и клуб ведёт переговоры об отсрочке этих платежей со своими кредиторами, указывая на влияние, которое пандемия коронавируса оказала на бюджет.



«Барселона» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Атлетико» (47).

В финансовом отчёте «Барселоны» зафиксирована задолженность в размере € 1,2 млрд