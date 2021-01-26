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«Челси» откажется от трансфера Райса после ухода Лэмпарда

«Челси» откажется от трансфера Райса после ухода Лэмпарда
Футбол / Англия 0

«Челси» утратил интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу после отставки главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Аристократы» вели переговоры о переходе Райса, так как футболист входил в личный шорт-лист Лэмпарда. Теперь же синие намерены найти другой вариант усиления средней линии.

Ранее сообщалось, что на Райса претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Деклан хотел бы продолжить выступать на позиции опорного полузащитника, а не на месте центрального защитника, где его иногда используют в «Вест Хэме», поэтому при выборе нового клуба британец будет обращать внимание на роль, которую ему готовы отвести в новой команде.

«МЮ», «Сити» и «Ливерпуль» поборются с «Челси» за Деклана Райса
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