«Челси» откажется от трансфера Райса после ухода Лэмпарда

«Челси» утратил интерес к опорному полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу после отставки главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Аристократы» вели переговоры о переходе Райса, так как футболист входил в личный шорт-лист Лэмпарда. Теперь же синие намерены найти другой вариант усиления средней линии.

Ранее сообщалось, что на Райса претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Деклан хотел бы продолжить выступать на позиции опорного полузащитника, а не на месте центрального защитника, где его иногда используют в «Вест Хэме», поэтому при выборе нового клуба британец будет обращать внимание на роль, которую ему готовы отвести в новой команде.