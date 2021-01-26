ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну
Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун может продолжить карьеру в России. На 29-летнего турка претендует московский ЦСКА, который уже сделал официальное предложение по игроку. Об этом информирует турецкий журналист Гекмен Озкан.
«Ириски» готовы отдать Тосуна в аренду с одним обязательным условием — зарплату игроку в полном объёме должен будет выплачивать новый клуб. ЦСКА является одним из пяти претендентов на подписание турецкого форварда. При этом лишь один из клубов предложил Дженку более выгодные условия, чем «армейцы».
В сезоне-2020/2021 на счету Тосуна 7 матчей и 1 гол в составе «Эвертона». Действующее соглашение игрока с мерсисайдским клубом рассчитано до лета 2022 года. Стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет € 7 млн.
ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона»
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