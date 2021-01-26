Фомин рассказал, как обыграл Галицкого в шахматы
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как однажды обыграл владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в шахматы.
«Да, было такое. Правда, до этого два раза ему проиграл. Это была третья партия между нами, я тогда уже заканчивал академию. Было приятно. В „Динамо“ пока ни с кем не играю в шахматы. Дома только с отцом иногда играем. Вот в этом отпуске он победил. А так, обычно я посильнее», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».
Фомин — воспитанник «Краснодара». В августе 2020 года полузащитник перешёл из «Уфы» в московское «Динамо». В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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