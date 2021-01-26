Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фомин рассказал, как обыграл Галицкого в шахматы

Фомин рассказал, как обыграл Галицкого в шахматы
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как однажды обыграл владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в шахматы.

«Да, было такое. Правда, до этого два раза ему проиграл. Это была третья партия между нами, я тогда уже заканчивал академию. Было приятно. В „Динамо“ пока ни с кем не играю в шахматы. Дома только с отцом иногда играем. Вот в этом отпуске он победил. А так, обычно я посильнее», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

Фомин — воспитанник «Краснодара». В августе 2020 года полузащитник перешёл из «Уфы» в московское «Динамо». В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021