Фомин рассказал, как обыграл Галицкого в шахматы

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как однажды обыграл владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в шахматы.



«Да, было такое. Правда, до этого два раза ему проиграл. Это была третья партия между нами, я тогда уже заканчивал академию. Было приятно. В „Динамо“ пока ни с кем не играю в шахматы. Дома только с отцом иногда играем. Вот в этом отпуске он победил. А так, обычно я посильнее», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».



Фомин — воспитанник «Краснодара». В августе 2020 года полузащитник перешёл из «Уфы» в московское «Динамо». В нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах за московское «Динамо» во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.