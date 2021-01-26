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«Интер» — «Милан»: составы команд на матч Кубка Италии

«Интер» — «Милан»: составы команд на матч Кубка Италии
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 1/4 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Коларов, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, А. Санчес.

«Милан»: Тэтэрушану, Далот, Кьер, Романьоли, Т. Эрнандес, Кессье, Мейте, Салемакерс, Б. Диас, Леау, Ибрагимович.

В 1/8 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время (2:1), а «Милан» — «Торино» в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Действующим обладателем Кубка Италии является «Наполи», обыгравший туринский «Ювентус» в прошлом финале турнира (0:0, 4:2 — по пенальти).

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