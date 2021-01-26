«Вест Хэм» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» и одержал четвёртую победу подряд в АПЛ

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Счёт был открыт уже на 3-й минуте матча — нападающий «орлов» Уилфрид Заха с линии штрафной неотразимо пробил в нижний угол ворот.
Но уже через шесть минут счёт вновь стал равным — вингер «молотобойцев» Пабло Форнальс навесил в штрафную, где после скидки полузащитник Томаш Соучек головой поразил ворота «Кристал Пэлас».
Видео первого гола Томаша Соучека в матче
На 25-й минуте защитник Аарон Крессвел со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, где всё тот же Соучек принял мяч на бедро и вторым касанием, с острого угла, сделал дубль.
Видео второго гола Томаша Соучека
На 65-й минуте защитник гостей Крэйг Доусон после розыгрыша углового головой вколотил мяч в ворота Висенте Гуайты.
Окончательный счёт на 97-й минуте установил нападающий хозяев Миши Батшуайи.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 20 матчах 35 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте.
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