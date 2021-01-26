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«Вест Хэм» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» и одержал четвёртую победу подряд в АПЛ

«Вест Хэм» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» и одержал четвёртую победу подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт был открыт уже на 3-й минуте матча — нападающий «орлов» Уилфрид Заха с линии штрафной неотразимо пробил в нижний угол ворот.

Видео гола Уилфрида Заха

Но уже через шесть минут счёт вновь стал равным — вингер «молотобойцев» Пабло Форнальс навесил в штрафную, где после скидки полузащитник Томаш Соучек головой поразил ворота «Кристал Пэлас».

Видео первого гола Томаша Соучека в матче

На 25-й минуте защитник Аарон Крессвел со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, где всё тот же Соучек принял мяч на бедро и вторым касанием, с острого угла, сделал дубль.

Видео второго гола Томаша Соучека

На 65-й минуте защитник гостей Крэйг Доусон после розыгрыша углового головой вколотил мяч в ворота Висенте Гуайты.

Видео гола Крэйга Доусона

Окончательный счёт на 97-й минуте установил нападающий хозяев Миши Батшуайи.

Видео гола Миши Батшуайи

«Вест Хэм Юнайтед» набрал в 20 матчах 35 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
26 января 2021, вторник. 21:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Заха – 3'   1:1 Соучек – 9'   1:2 Соучек – 25'   1:3 Доусон – 65'   2:3 Батшуайи – 90+7'
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