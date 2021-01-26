«Севилья» объявила о переходе хавбека «Аталанты» Алехандро Гомеса

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перешёл в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Контракт 32-летнего аргентинского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Сообщалось, что «Севилья» заплатит за игрока € 5,5 млн, ещё € 3 млн будут распределены в качестве бонусов. Напомним, недавно у Гомеса произошёл конфликт с тренером «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини.
Гомес выступал за «Аталанту» с 2014 года. В нынешнем сезоне в 10 матчах итальянской Серии А забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. С 2017 года вызывается в национальную команду Аргентины. Гомес выступал за «Сан-Лоренсо», «Катанию», «Металлист» и другие клубы.
«Севилья» в 19 встречах набрала 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (47).
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