Жасур Жалолиддинов покидает «Локомотив»

Московский «Локомотив» и полузащитник Жасур Жалолиддинов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует пресс-служба московского клуба.
«Мы желаем Жасуру успехов в дальнейшей карьере», — говорится в напутствии, адресованном футболисту пресс-службой «Локомотива».
Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова минувшим летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов».
Ранее представитель Жасура Юрий Белоус заявлял об интересе к своему подопечному со стороны зарубежных клубов. При этом никаких конкретных имён названо не было.
- 26 января 2021
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