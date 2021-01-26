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Анчелотти: вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов – невероятная мотивация для меня

Анчелотти: вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов – невероятная мотивация для меня
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о целях «ирисок» на этот сезон.

«Вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов – невероятная мотивация для меня. У меня огромное желание это сделать. Нам важно понять, где мы хотим быть. Сейчас мы собираемся побороться за топ-6, а может даже за топ-4. Следующие две игры мы проведем дома и после них посмотрим, где окажемся.

Лига чемпионов – цель на будущее. Не знаю, сколько потребуется времени на попадание в этот турнир. Надеюсь, что в скором времени мы сможем сыграть в матчах Лиги чемпионов, потому что это лучший турнир в мире.

В этом сезоне АПЛ очень конкурентноспособна. Есть такие команды, как мы, как «Вест Хэм», как «Саутгемптон», которые не привыкли находится в первой шестерке турнирной таблицы. Для этих клубов очень интересно сражаться с топ-командами», – приводит слова итальянца Eurosport.

«Эвертон» в 17 матчах набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У команды Карло Анчелотти два матча в запасе.

Анчелотти: «Эвертон» не участвует в чемпионской гонке
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