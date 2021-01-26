Одион Игало объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало объявил об уходе из команды.



«Трудно осознавать, что мечта подходит к концу. Но я благодарю Господа за то, что он помог мне реализовать мечту всей жизни и надеть футболку «Манчестер Юнайтед», а также представлять этот великий клуб. Это была честь, которую я всегда буду ценить и за которую буду благодарить.



Хочу сказать тренеру спасибо за доверие, которое он проявил, когда многие в меня не верили. Не могу также не выразить благодарность партнёрам, которых мне будет не хватать. Было очень весело, я всегда с нетерпением ждал возможности тренироваться и проводить время со всеми вами. Молюсь, чтобы мы выиграли АПЛ и Кубок Англии в этом году.



Спасибо лучшим болельщикам в мире, нам не хватало вас, но мы слышали вас. Не можем дождаться вашего возвращения. Я навсегда останусь болельщиком «Манчестер Юнайтед». «Однажды красный» — навсегда «красный», — написал нигериец на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно увидеть на странице Одиона Игало в "Инстаграм"

31-летний нигериец выступал за «МЮ» на правах аренды. Права на него принадлежат «Шанхай Шэньхуа». Его контракт с китайским клубок заканчивается 31 января 2021 года.



В нынешнем сезоне АПЛ Одион Игало провёл всего один матч, выйдя на замену в конце матча 2-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:3).