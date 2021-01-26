Представитель Жалолиддинова прокомментировал расторжение контракта игрока с «Локомотивом»

Юрий Белоус, представитель полузащитника Жасура Жалолиддинова, прокомментировал расторжение контракта игрока с «Локомотивом».



«Слово «разорван» — грубое. Мы приняли выгодное решение и для «Локомотива», и для футболиста: приостановили контракт. Это была инициатива футболиста. У клуба перегружена заявка по легионерам. С одной стороны, Жасур очень благодарен клубу, о чём неоднократно говорил. Для него это потрясающий опыт, а Миранчуки, с которыми он тренировался, для него легенды. Но, с другой стороны, ему нужно играть и прогрессировать. Может, он ещё и вернётся в «Локо». Докажет, что в 18 лет ему не просто так была дана преференция, что он не просто так попал в клуб.



У него есть интересные предложения, в том числе из клубов ближнего Востока, центральной Европы и испанской Сегунды. Посмотрим, как будет получаться. Только сегодня появилась ясность и стало возможным вести переговоры.

Компенсация за расторжение? Эту историю мы обсуждать не будем, это закрытая информация, но условия взаимовыгодные для клуба и игрока», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.