Дивеев — о сборах ЦСКА: нагрузки тяжеловаты, но нужно как можно лучше подготовиться к РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о сборах команды в Кампоаморе (Испания).



«Сборы проходят отлично. Занятия интересные, тренируемся, бегаем, в футбол играем. Ничего с прошлого года особо не изменилось. Сейчас больше играем по тактике и тренируемся с мячами, а беготня та же самая. Мне нравилось работать и с Паулино, и с Райландом тоже нравится.



С карантинными ограничениями проблем нет. Хотя непривычно, что идёшь в столовую в маске и снять её не можешь, иначе могут применить санкции. Но в целом всё одно и то же, день сурка. Нагрузки тяжеловаты, но в этом и есть суть сборов: как можно лучше подготовиться к чемпионату и стать более боевыми, чтобы чаще выигрывать», — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.

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