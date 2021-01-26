Дивеев — о сборах ЦСКА: нагрузки тяжеловаты, но нужно как можно лучше подготовиться к РПЛ
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о сборах команды в Кампоаморе (Испания).
«Сборы проходят отлично. Занятия интересные, тренируемся, бегаем, в футбол играем. Ничего с прошлого года особо не изменилось. Сейчас больше играем по тактике и тренируемся с мячами, а беготня та же самая. Мне нравилось работать и с Паулино, и с Райландом тоже нравится.
С карантинными ограничениями проблем нет. Хотя непривычно, что идёшь в столовую в маске и снять её не можешь, иначе могут применить санкции. Но в целом всё одно и то же, день сурка. Нагрузки тяжеловаты, но в этом и есть суть сборов: как можно лучше подготовиться к чемпионату и стать более боевыми, чтобы чаще выигрывать», — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.
Виктор Гончаренко подвёл итоги первой недели сбора ЦСКА в Кампоаморе
Рекомендуем вам
- 27 января 2021
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 26 января 2021
-
23:52
-
23:41
-
23:41
-
23:36
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:04
-
23:03
-
22:56
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:12
-
21:06
-
20:55
-
20:54
-
20:37
-
20:30
-
20:28
-
20:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам