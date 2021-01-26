Буффон всё ещё может получить дисквалификацию за богохульство в матче с «Пармой»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован за богохульство. Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии завёл дело в отношении 42-летнего футболиста по подозрению в богохульном высказывании в матче 13-го тура Серии А с «Пармой».
Как информирует авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, видео этого эпизода не попало в трансляцию, но было размещено в социальных сетях. Если богохульное высказывание Буффона подтвердится после экспертного анализа видеозаписей, то итальянца дисквалифицируют на один матч. Богохульство считается одним из самых серьёзных ругательств в итальянском языке.
В текущем сезон Джанлуиджи провёл за «Ювентус» 6 матчей и пропустил 4 гола. В трёх играх Буффону удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
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