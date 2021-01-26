Классный розыгрыш углового позволил «Саутгемптону» открыть счёт в матче с «Арсеналом»
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Арсенал». Идёт 11-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
Первый гол был забит на 3-й минуте матча — капитан «святых» Джеймс Уорд-Праус от угла поля исполнил подачу в центр штрафной, откуда полузащитник Стюарт Армстронг ударом в касание пробил точно в цель — Лено зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.
Это уже третий гол 28-летнего шотландца в нынешнем сезоне АПЛ.
«Саутгемптон» в 18 встречах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (27) — на 11-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (40).
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