Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидс Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).



«Мы ждали, что сегодня будет сложный матч. Мы не очень хорошо контролировали мяч, и после гола Джека Харрисона соперник на протяжении 20 минут был прекрасен, нам было очень трудно играть в свою игру. Лишь в последние пять минут нам удалось вернуть контроль над игрой.



Всегда важно забивать голы в любом матче. Сегодня Джеку Харрисону удалось забить в нужный момент и в итоге принести нам победу.



Ещё до начала мы знали, что сегодня будет матч, в котором мы должны победить. Было очень трудно, но в итоге мы справились», — приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт «Лидс Юнайтед».

Видео победного гола «павлинов» в матче с «Ньюкаслом»

Подопечные Марсело Бьельсы в 19 матчах набрали 26 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (19) — на 16-м месте.