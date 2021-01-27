Марсело Бьельса прокомментировал победу «Лидс Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:1).
«Мы ждали, что сегодня будет сложный матч. Мы не очень хорошо контролировали мяч, и после гола Джека Харрисона соперник на протяжении 20 минут был прекрасен, нам было очень трудно играть в свою игру. Лишь в последние пять минут нам удалось вернуть контроль над игрой.
Всегда важно забивать голы в любом матче. Сегодня Джеку Харрисону удалось забить в нужный момент и в итоге принести нам победу.
Ещё до начала мы знали, что сегодня будет матч, в котором мы должны победить. Было очень трудно, но в итоге мы справились», — приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт «Лидс Юнайтед».
Видео победного гола «павлинов» в матче с «Ньюкаслом»
Подопечные Марсело Бьельсы в 19 матчах набрали 26 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (19) — на 16-м месте.
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