Алли готов перейти в «ПСЖ», последнее слово остаётся за «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли близок к переезду во Францию. В услугах британского плеймейкера заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает Фабрицио Романо.
Алли готов покинуть Лондон, он не тренируется с «Тоттенхэмом» уже несколько дней. Хавбек не был включён в заявку на кубковый матч с «Уикомом» и не сыграет с «Ливерпулем».
Деле положительно смотрит на перспективу перехода в «ПСЖ», который уже сделал по игроку официальное предложение. Стороны обсуждают вариант аренды с правом выкупа, но «Тоттенхэм» в лице председателя совета директоров клуба Дэниела Леви ещё не принял окончательного решения.
Функционер не горит желанием отпускать Алли в разгар сезона, не купив ему равноценную альтернативу. Полузащитник может помочь «шпорам» на случай новой вспышки коронавируса или большого количества травм. Последнее слово в потенциальном переезде Алли в Париж остаётся именно за Леви.
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