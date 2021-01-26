Джордан Ларссон сделал предложение своей девушке

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал предложение руки и сердца своей девушке Бьянке Валлер.



«Она сказала: «Да», — написал Ларссон на своей странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Джордана Ларссона в «Инстаграме».



Напомним, «Спартак» проводит сборы в Дубае (ОАЭ). С 28 января по 8 февраля будет проходить второй тренировочный сбор московской команды.



«Спартак», набрав в 19 турах 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая московскому ЦСКА (37) и действующему чемпиону, санкт-петербургскому «Зениту» (41). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена».