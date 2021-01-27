Видео скандального эпизода со вторым голом в матче «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Бромвич Альбион» и «Манчестер Сити». После первого тайма, счёт 4:0 в пользу гостей.



На 20-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва получил пас на правом краю чужой штрафной уже в офсайде, после чего отдал пас на защитника Жоау Канселу и тот отправил мяч под перекладину ворот. Боковой арбитр Сиан Мэсси сразу после передачи на Силву подняла флаг, сигнализируя об офсайде. Некоторые игроки «Вест Бромвича», увидев поднятый флажок, остановились и не доигрывали эпизод до конца. Сначала судья не засчитал взятие ворот, однако после просмотра VAR изменил своё решение и указал на центр поля.

Видео спорного эпизода в моменте с голом Жоау Канселу

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 18 матчах набрали 35 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.