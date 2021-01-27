Между Лукаку и Ибрагимовичем произошёл конфликт в матче Кубка Италии

Между нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем произошёл конфликт во время матча 1/4 финала Кубка Италии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. К 70-й минуте счёт 1:0 в пользу «Милана». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. В ходе перепалки Ибрагимович что-то говорил Лукаку с улыбкой на лице, пока бельгийского форварда держали партнёры по команде. Арбитр дал обоим игрокам по жёлтой карточке.
В 1/8 финала Кубка Италии миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» в дополнительное время (2:1), а «Милан» — «Торино» в серии послематчевых пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).
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