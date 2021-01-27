УЕФА рассматривает четыре варианта заполнения стадионов на Евро-2020

УЕФА по-прежнему нацелен на проведение чемпионата Европы2020 года на 12 стадионах, сообщает The Independent.

По данным источника, УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые заявили о своей неизменной готовности принять турнир. Сообщается, что в федерации в настоящее время предусмотрено четыре основных варианта заполнения стадионов – полное заполнение, 75-процентное, 50-процентное или 25-процентное заполнение.

Ранее Евро-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название соревнования. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.