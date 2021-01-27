Пять безответных голов в видеообзоре матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. За «горожан» дубль оформил Илкай Гюндоган и ещё по разу забивали Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».

Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» набрал 11 очков и располагается на предпоследнем, 19-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» встретится с «Фулхэмом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом». Оба матча пройдут 30 января.