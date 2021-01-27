Пять безответных голов в видеообзоре матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0. За «горожан» дубль оформил Илкай Гюндоган и ещё по разу забивали Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Сити».
Таким образом, «Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы в 19 матчах набрали 41 очко и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» набрал 11 очков и располагается на предпоследнем, 19-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Вест Бромвич» встретится с «Фулхэмом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилдом». Оба матча пройдут 30 января.
- 27 января 2021
-
04:45
-
04:29
-
04:00
-
03:22
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:49
-
01:32
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
01:06
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 26 января 2021
-
23:52
-
23:41
-
23:41
-
23:36
-
23:36
-
23:21
-
23:13
-
23:04
-
23:03
-
22:56
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:32
-
22:20
-
22:20