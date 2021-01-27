«Есть такое выражение: «Сам бы себя поцеловал в одно место». Суркис – о Блохине

Владелец киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о бывшем наставник киевлян Олеге Блохине.

«Я к Блохину отношусь с огромным пиететом. Он мой кумир юности. Забивал такие мячи. Он для меня таким, наверное, и останется. У него такой характер… Он, если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Есть такое выражение: «Сам бы себя поцеловал в одно место». Так вот, Олег Блохин — такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением. Он добился, какая разница как», — сказал Суркис в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Блохин — обладатель «Золотого мяча» (1975). мастер спорта международного класса СССР. В 2003—2007 годах и с весны 2011 года до осени 2012 года являлся главным тренером сборной Украины. С 2012 по 2014 годы возглавлял киевское «Динамо».