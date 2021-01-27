В Англии изменили трактовку определения офсайда после матча «Сити» – «Астон Вилла»

В Чемпионате Англии изменили трактовку определения положения «вне игры» после гола «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой» (2:0).

В эпизоде с первым голом «Сити» Бернарду Силва головой сбросил мяч в сторону полузащитника Родри, который находился за линией офсайда. Мяч перехватил защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз, после чего Родри отобрал у него мяч и отдал голевой пас на Бернарду.

Professional Game Match Officials Limited (организация, отвечающая за работу судей в Англии), IFAB и УЕФА объяснили, как в дальнейшем будут трактоваться подобные эпизоды.

«Если игрок в офсайде немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, судьи должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч и, таким образом, нарушение правила офсайда должно быть зафиксировано», – говорится в сообщении организации.

Теперь, если в чемпионате Англии произойдёт ситуация, схожая с голом «Манчестер Сити» «Астон Вилле», будет определено положение «вне игры».