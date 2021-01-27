Достижение Малкина, назначение Тухеля в «Челси» и стычка Златана с Лукаку. Главное к утру

Томас Тухель назначен главным тренером «Челси», сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда, а Евгений Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, догнав Яромира Ягра, – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера.

2. Евгений Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, догнав Яромира Ягра.

3. Ибрагимович повздорил с Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии.

4. ЦСКА сделал предложение «Эвертону» по Тосуну.

5. «Интер» вырвал победу в матче с «Миланом» и вышел в полуфинал Кубка Италии.

6. «Химки» проиграли «Баварии», несмотря на дабл-дабл Шведа с 32 очками.

7. Жасур Жалолиддинов покидает «Локомотив».

8. «Зенит» проиграл «Барселоне» в Евролиге.

9. «Севилья» объявила о переходе хавбека «Аталанты» Алехандро Гомеса.

10. ЦСКА может подписать Марио Хезонью.