Валерий Кечинов назвал самых техничных футболистов РПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, каких игроков считает самыми техничными в Российской Премьер-Лиге.
«Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чём дело. Может, ещё покажет себя. Хвича Кварацхелия хорош – очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Егорычевым.
В нынешнем сезоне 24-летний Бакаев, выступающий за «Спартак», принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол с пенальти и отдал 5 результативных передач. На счету 19-летнего Кварацхелии 16 встреч в чемпионате в составе «Рубина», 2 гола и 2 голевых паса.
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