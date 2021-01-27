Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Олимпиакос» — ПАОК. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Валерий Кечинов назвал самых техничных футболистов РПЛ

Валерий Кечинов назвал самых техничных футболистов РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, каких игроков считает самыми техничными в Российской Премьер-Лиге.

«Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чём дело. Может, ещё покажет себя. Хвича Кварацхелия хорош – очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Егорычевым.

В нынешнем сезоне 24-летний Бакаев, выступающий за «Спартак», принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 1 гол с пенальти и отдал 5 результативных передач. На счету 19-летнего Кварацхелии 16 встреч в чемпионате в составе «Рубина», 2 гола и 2 голевых паса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021