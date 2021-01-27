«Газуем дальше, мальчик». Денис Глушаков отмечает 34-летие

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков опубликовал пост в день своего рождения. Сегодня, 27 января, футболисту исполняется 34 года.



«Жизнь прекрасна. Газуем дальше, мальчик», — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил один 1 и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета этого года.



В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета московских «Локомотива» и «Спартака». С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.



Ранее сообщалось, что Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке».