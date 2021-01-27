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«Фиорентина» представила Александра Кокорина специальным видео

«Фиорентина» представила Александра Кокорина специальным видео
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» в своём официальном «твиттере» представила ролик, посвящённый переходу российского нападающего Александра Кокорина из «Спартака».

На видео 29-летний футболист тренируется на домашнем стадионе команды, а также позирует перед камерами вместе с руководителями клуба.

Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.

Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин – в «Фиорентине». Как вообще к этому относиться?
Коротко – о том, почему ему подходит именно Италия.
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