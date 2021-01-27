Александр Кокорин обратился к болельщикам «Спартака» перед отъездом в «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», выступил с обращением к болельщикам красно-белых. Ролик был записан несколько дней назад.



«Здравствуйте, я Александр Кокорин. Так получается, что сегодня я уезжаю со сборов. Уезжаю на подписание контракта с новым клубом. Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь хочу сказать спасибо за то, что приняли в команду тепло, несмотря на то что я играл всё время в клубах-конкурентах. Не было никакого негатива – за это спасибо. Полгода в команде были новым опытом для меня. Всё было хорошо и позитивно. Единственный момент – травмы, и всё. Тут претензии только к себе. Могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях!» — сказал Кокорин в ролике, опубликованном в «твиттере» «Спартака».

Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.