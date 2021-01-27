Рамос и Васкес отклонили предложения «Реала» по контрактам. Переговоры приостановлены

Мадридский «Реал» всё ещё не договорился с защитником Серхио Рамосом и полузащитником Лукасом Васкесом о новых контрактах. Действующие соглашения футболистов истекают летом.
Как сообщает Marca, оба игрока отклонили последние предложения «Королевского клуба», который скован в переговорах из-за финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса. В настоящее время стороны не ведут обсуждений. При этом отмечается, что точка невозврата ещё не пройдена и испанцы ещё могут остаться в команде.
Напомним, главным претендентом на Рамоса является «Пари Сен-Жермен». Капитан «сливочных», как и Васкес, имеет право вести переговоры и подписывать предварительные контракты с другими клубами с этого месяца. По последней информации СМИ, парижане предложили Серхио зарплату, которую ему не сможет обеспечить «Реал».
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