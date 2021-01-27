Румынский клуб будет судиться с игроками, которые употребляли допинг

Президент «Астры» Дэнуц Коман заявил о готовности судиться с игроками, которые употребляли допинг во время выступления за клуб.



«У нас нет причин для дисквалификации с чемпионата Румынии! Мы совершенно не виноваты. В клубе ничего не знали о действиях футболистов, это не было запланированной акцией. Я не знал о действиях игроков. Мы, клуб «Астра», не получили никакой пользы от допинга. Мы подадим на игроков в суд и потребуем от них возмещения убытков. Конечно, я уже знаю сумму, но нет смысла обнародовать её.



Эти три футболиста были для нас важными игроками, на которых мы полагались, но которых мы не могли использовать из-за того, что они сделали. Если бы «Астра» побеждала с помощью этих игроков, то нас могли бы отстранить. Но с тех пор они не играли за нас. Повторяю, нас не в чем обвинять», — цитирует Комана digisport.ro.



Ранее Александру Ионицэ, который принадлежит клубу «ЧФР Клуж», признался в употреблении допинга. Помимо него запрещённые вещества принимали ещё два игрока — все трое были арендованы «Астрой». «Астра» может быть отстранена от всех соревнований и исключена из списка участников чемпионата Румынии.

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