Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче «Интер» — «Милан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович извинился перед командой за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2). Об этом сообщил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.
«Златан извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он и является», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на нападающем «Интера» Ромелу Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Ромелу ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме Златан получил второй «горчичник» и был удалён с поля.
- 27 января 2021
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:28
-
13:12
-
13:06
-
12:54
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:11
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:30
-
08:45
-
08:30
-
08:15Педро Роша сравнил Карреру и Тедеско Эксклюзив
-
07:45
-
07:14
-
05:32