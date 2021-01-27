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Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче «Интер» — «Милан»

Златан Ибрагимович извинился за удаление в матче «Интер» — «Милан»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович извинился перед командой за удаление в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (1:2). Об этом сообщил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Златан извинился. Это поступок великого чемпиона, которым он и является», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Напомним, в концовке первого тайма встречи защитник «Милана» Алессио Романьоли сфолил на нападающем «Интера» Ромелу Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Сообщается, что швед сказал Лукаку: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осёл». На это Ромелу ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын». Арбитр показал футболистам по жёлтой карточке. Во втором тайме Златан получил второй «горчичник» и был удалён с поля.

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