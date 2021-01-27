«Фиорентина» поприветствовала Александра Кокорина на русском языке

Пресс-служба «Фиорентины» поприветствовала новичка команды нападающего Александра Кокорина, перешедшего в клуб из московского «Спартака».



«Добро пожаловать, Александр Кокорин!» — написали представители «фиалок» в «Твиттере» на русском языке.

Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки между итальянским и российским клубами составила € 4,5 млн.



Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.