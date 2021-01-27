«Зенит» одолел «Урал» в матче с пятью голами

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Уралом». Встреча проходила в формате трёх таймов по 40 минут и завершилась со счётом 3:2.
Первой забила команда из Екатеринбурга. На 37-й минуте отличился полузащитник Андрей Егорычев. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, нападающий сине-бело-голубых Малком восстановил равновесие. В начале второй половины встречи «Урал» вновь вышел вперёд – дубль оформил Егорычев. Спустя всего 3 минуты форвард «Зенита» Сердар Азмун сравнял счёт. Победный гол санкт-петербургского коллектива забил хавбек Вендел на 57-й минуте.
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Урал» (21) располагается на 12-й строчке.
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