Орлов: если не будет травм, Малком проявит себя со страшной силой. Берегитесь его!

Комментатор Геннадий Орлов оценил выступление полузащитника Малкома в «Зените».
«С продажей Малкома стоит подождать. Я убеждён, что он ещё даст большую пользу «Зениту». Этот футболист может хорошо играть и в Лиге чемпионов. Это игрок высокого уровня, один из лучших в нашем футболе. Уверен, если у него не случится травм, то весной он себя проявит с такой страшной футбольной силой. Берегитесь его! Он уже адаптировался, понял, что такое российский футбол, уже знает, как прятаться от этих шальных ударов защитников. Он принесёт пользу», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале «ГСО Live».
Малком — воспитанник «Коринтианса». Выступал за «Бордо» и «Барселону». Перешёл в «Зенит» в августе 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Малком в 19 матчах за «Зенит» забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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