«Вылечили, отпустили». Вячеслав Малафеев – о выздоровлении от коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что выписан из больницы после коронавируса. Ранее он был госпитализирован с поражением лёгких.
«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», — написал Малафеев в своём «инстаграме».
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратный обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба. Во время госпитализации компания бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева была оштрафована на 750 тыс. рублей за незаконный вылов щуки.
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