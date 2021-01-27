«Вылечили, отпустили». Вячеслав Малафеев – о выздоровлении от коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что выписан из больницы после коронавируса. Ранее он был госпитализирован с поражением лёгких.



«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», — написал Малафеев в своём «инстаграме».



Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратный обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба. Во время госпитализации компания бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева была оштрафована на 750 тыс. рублей за незаконный вылов щуки.

Компания Малафеева оштрафована на 750 тыс. рублей за незаконный вылов щуки