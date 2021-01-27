Федун отреагировал на переход Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Мы пожелали Кокорину удачи! Очень рады за него, для Александра это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять Российскую Премьер-Лигу. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши. Я ему пожелал удачи», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Кокорин прилетел в Италию 25 января. По прибытии он прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки между итальянским и российским клубами составила € 4,5 млн.
Напомним, Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 27 января 2021
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