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Петржела: Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине». Не удивился его переходу

Петржела: Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине». Не удивился его переходу
Футбол / Италия 0
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу.

Не понимаю людей, которые удивились переходу Кокорина в «Фиорентину». Я, например, совсем не удивился. Да, у него были нефутбольные проблемы, но он по-прежнему остаётся востребованным игроком. С удовольствием буду следить за ним в Италии», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее на трансфер Кокорина отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун.

Кокорин – в «Фиорентине». Как вообще к этому относиться?
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