Петржела: Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине». Не удивился его переходу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».



«Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу.



Не понимаю людей, которые удивились переходу Кокорина в «Фиорентину». Я, например, совсем не удивился. Да, у него были нефутбольные проблемы, но он по-прежнему остаётся востребованным игроком. С удовольствием буду следить за ним в Италии», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее на трансфер Кокорина отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун.