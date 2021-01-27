Петржела: Кокорин точно не будет лишним в «Фиорентине». Не удивился его переходу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход экс-нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».
«Переход в «Фиорентину» — отличный вариант для Кокорина. Для него это будет полезно со всех точек зрения. В Италии играют в красивый футбол, и в «Фиорентине» Кокорин точно не будет лишним. Он поможет клубу.
Не понимаю людей, которые удивились переходу Кокорина в «Фиорентину». Я, например, совсем не удивился. Да, у него были нефутбольные проблемы, но он по-прежнему остаётся востребованным игроком. С удовольствием буду следить за ним в Италии», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее на трансфер Кокорина отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун.
- 27 января 2021
-
15:41
-
15:31
-
15:26
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:44
-
14:21
-
14:14
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:28
-
13:12
-
13:06
-
12:54
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
12:11
-
12:06
-
12:03
-
11:54
-
11:41
-
11:25
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
10:35
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:02
-
09:56