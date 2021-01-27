Ханс-Дитер Флик может покинуть «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild.



В конце этой кампании клуб покинет председатель правления Карл-Хайнц Румменигге – один из главных сторонников специалиста. В то же время продолжает работать спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич, с которым у Флика напряжённые отношения. Штаб наставника недоволен последними трансферами клуба и считает, что состав стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, в котором команде удалось завоевать требл. Салихамиджич же уверен, что Флик обязан вписать новичков в игру «Баварии».



Отмечается, что для Флика важнейшим фактором является полная поддержка со стороны руководства, а не условия контракта, рассчитанного до 2023 года. В услугах специалиста заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги и Немецкий футбольный союз, который рассматривает его в качестве преемника Йоахима Лёва на посту главного тренера сборной Германии.

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