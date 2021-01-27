Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна в товарищеском матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна, полученную в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).



«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни. Емельянов получил жёлтую карточку в этом эпизоде. Я ещё не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле. Это неприятный момент, такие чреваты серьёзными травмами», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Урал» (21) располагается на 12-й строчке.

«Зенит» одолел «Урал» в матче с пятью голами