Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна в товарищеском матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна, полученную в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).
«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьёзное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни. Емельянов получил жёлтую карточку в этом эпизоде. Я ещё не смотрел повтор, но, на мой взгляд, он потерял координацию, пытался сыграть в мяч, но не специально попал в ногу, которая уже стояла на земле. Это неприятный момент, такие чреваты серьёзными травмами», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. «Урал» (21) располагается на 12-й строчке.
- 27 января 2021
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