«Смешное позорище». Уткин – о расторжении контракта Жалолиддинова с «Локомотивом»

Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на расторжение контракта полузащитника Жасура Жалолиддинова с «железнодорожниками».



«Это, конечно, такое смешное позорище – вся история с Жасуром Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как всё, к чему прикасается Юрий Белоус, комиссионные которого остаются единственной бенефицией этой прекрасной сделки», — написал Уткин в своём «телеграме».



Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова минувшим летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов».

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