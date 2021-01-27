Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Олимпиакос» — ПАОК. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Смешное позорище». Уткин – о расторжении контракта Жалолиддинова с «Локомотивом»

«Смешное позорище». Уткин – о расторжении контракта Жалолиддинова с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на расторжение контракта полузащитника Жасура Жалолиддинова с «железнодорожниками».

«Это, конечно, такое смешное позорище – вся история с Жасуром Жалолиддиновым в «Локомотиве». Как всё, к чему прикасается Юрий Белоус, комиссионные которого остаются единственной бенефицией этой прекрасной сделки», — написал Уткин в своём «телеграме».

Напомним, «Локомотив» подписал Жалолиддинова минувшим летом. Хавбек находился в статусе одного из наиболее талантливых молодых игроков Узбекистана, он даже вошёл в список 60 главных талантов мирового футбола 2002 года рождения по версии The Guardian. Однако шанса заиграть в стане «железнодорожников» он так и не получил — игрока отправили на правах аренды в «Тамбов».

Илья Геркус: «Локомотиву» проще отпустить Жалолиддинова на все четыре стороны
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021