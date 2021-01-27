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«Главные победы – впереди». Станислав Черчесов – о 10-летии своего тренерского штаба

«Главные победы – впереди». Станислав Черчесов – о 10-летии своего тренерского штаба
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал 10-летний юбилей своего тренерского штаба.

«В январе нашему тренерскому штабу исполнилось 10 лет. Пять клубов и сборная России, золотой дубль в Польше и выход в четвертьфинал чемпионата мира. Рассчитываем, что главные победы – впереди!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».

Напомним, первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе «Фишт» со Словенией. Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи – в 17:00 мск.

Сборная России осенью завершила выступление в Лиге наций, не сумев пробиться в лигу A и оставшись в лиге B. Следующие встречи национальной команды намечены на март. 24 марта Россия сыграет с Мальтой в квалификации ЧМ-2022.

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