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«Неутомимый чех работает даже в выходные!» «Спартак» показал тренировку Крала

«Неутомимый чех работает даже в выходные!» «Спартак» показал тренировку Крала
Футбол / РПЛ 0
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«Спартак» в своём «твиттере» выложил видеоролик, на котором полузащитник Алекс Крал занимается физическими упражнениями.

«Неутомимый чех работает даже в выходные!» — подписали ролик представители пресс-службы «Спартака».

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году из пражской «Славии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В сборную Чехии Алекс вызывается с прошлого года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги хавбек отдал 3 результативные передачи.

«Спартак», набрав в 19 турах 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая московскому ЦСКА (37) и действующему чемпиону, санкт-петербургскому «Зениту» (41). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

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