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Клопп: у Тухеля в «Челси» всё будет хорошо. Этот состав просто подарок, да?

Клопп: у Тухеля в «Челси» всё будет хорошо. Этот состав просто подарок, да?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост наставника лондонского «Челси».

«Тухель – отличный тренер, я его очень уважаю. Этот состав «Челси» просто подарок, да? Уверен, Томас тоже так считает. У них всё будет хорошо. Не уверен, что мне нужно давать Тухелю публичные советы. У меня нет его местного номера», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

На посту главного тренера «Челси» Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда. В декабре немецкий специалист оказался без клуба после увольнения из «Пари Сен-Жермен».

«Челси», набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны еврокубков лондонскую команду отделяют 5 очков.

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