Клопп: у Тухеля в «Челси» всё будет хорошо. Этот состав просто подарок, да?
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост наставника лондонского «Челси».
«Тухель – отличный тренер, я его очень уважаю. Этот состав «Челси» просто подарок, да? Уверен, Томас тоже так считает. У них всё будет хорошо. Не уверен, что мне нужно давать Тухелю публичные советы. У меня нет его местного номера», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
На посту главного тренера «Челси» Тухель сменил Фрэнка Лэмпарда. В декабре немецкий специалист оказался без клуба после увольнения из «Пари Сен-Жермен».
«Челси», набрав 29 очков в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны еврокубков лондонскую команду отделяют 5 очков.
Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси»
И почему это лучший вариант из всех доступных.
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