Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Олимпиакос» — ПАОК. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фиорентина» представила Кокорина цитатами из произведений Бродского и Достоевского

«Фиорентина» представила Кокорина цитатами из произведений Бродского и Достоевского
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Фиорентина» в своём «твиттере» представила нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.

В ролике используются строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:

«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот».

Также приводится фраза Достоевского: «Ничто так не выдаёт человека, как то, над чем он смеётся».

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.

Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Кокорин – в «Фиорентине». Как вообще к этому относиться?
Коротко – о том, почему ему подходит именно Италия.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021