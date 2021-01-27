«Фиорентина» представила Кокорина цитатами из произведений Бродского и Достоевского

«Фиорентина» в своём «твиттере» представила нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.
В ролике используются строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:
«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот».
Также приводится фраза Достоевского: «Ничто так не выдаёт человека, как то, над чем он смеётся».
Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.
Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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