«Фиорентина» представила Кокорина цитатами из произведений Бродского и Достоевского

«Фиорентина» в своём «твиттере» представила нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Иосифа Бродского и Фёдора Достоевского.



В ролике используются строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:



«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере

этого города. Это — красивый город,

где в известном возрасте просто отводишь взор от

человека и поднимаешь ворот».



Также приводится фраза Достоевского: «Ничто так не выдаёт человека, как то, над чем он смеётся».

Напомним, нападающий «Спартака» Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины». Сегодня, 27 января, состоится презентация форварда. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн.



Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.