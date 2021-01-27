Чочиев — о переходе Кокорина: Саша звонил посоветоваться. Сказал ему, что и думать не надо

Друг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, полузащитник «Чайки» Алан Чочиев прокомментировал трансфер экс-игрока «Спартака» в итальянский клуб.

«После нашего матча с «Крыльями Советов» Саша мне написал, поздравил с забитым голом и сказал, что завтра позвонит – посоветоваться по кое-какому вопросу. Я понимал, что это касается его перехода. Он набрал меня, мы обсудили этот момент. Я со своей стороны сказал, что здесь и думать не надо. Жизнь одна, и необходимо пробовать себя. Если выпадает такой шанс, надо уезжать – это даже не обсуждается.

Считаю, что он принял правильное решение, подписав контракт с «Фиорентиной». Поиграть в одной команде с футболистами с мировыми именами — Рибери, Кальехоном, Касересом, другими – это топ! Думаю, для Саши это очень хороший переход. Желаю ему удачи", — цитирует Чочиева пресс-служба «Чайки».